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Uluslararası Badminton Future Serisi'nin Ankara ayağında milli sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun tesislerinde düzenlenen organizasyonda tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde maçlar oynandı.

Mehmet Can Töremiş, Emre Lale ile karşılaştığı tek erkekler finalini 2-1 (19-21, 21-12, 21-17) kazanarak şampiyon oldu.

Yine Türk sporcuların yer aldığı karışık çiftler finalinde de Sinem Yıldız ile Buğra Aktaş, Nisa Nur Çimen-Gökay Göl ikilisini 2-0 (21-18, 22-20) yendi.

Elifnur Demir'in 2'nciliği elde ettiği tek kadınlarda Aleyna Korkut ve Cemile Bennu Burat, bronz madalyaya uzandı.

Çift kadınlarda Cansu Erçetin-İkra Elif Özyiğit ve Cevriye İşcan-Firdevs Karaaslan, çift erkeklerde Semih Baha Başakın-Serhat Salım, karışık çiftlerde ise Tuğçenur Korkmaz-Taha Emirhan Budak ve Ece Sare Başakın-Semih Baha Başakın ikilileri, bronz madalya aldı.

Tek kadınlarda İsviçre'den Azkya Aliefa Ruhanda, çift kadınlarda Belarus'tan Maryna Yanbayeva-Sofiya Yanouskaya, çift erkeklerde de Almanya'dan Simon Schenk-Ole Schroth, şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA