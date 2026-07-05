Milli atletler, 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nı 10'u altın 28 madalyayla tamamladı

Milli sporcular, Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 10 altın, 12 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Novo Mesto kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli atletler, pist, saha ve bayrak yarışlarında elde ettikleri derecelerle hem bireysel hem de takım halinde önemli başarılara imza attı.

Ay-yıldızlı atletler, organizasyonu 10 altın, 12 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonada kadınlarda Nisanur Özdoğan 200 metrede 24.61'lik derecesiyle, Ayten Yobaş 1500 metrede 4: 27.06'lık zamanıyla Tuğba Yanılmaz 100 metre engellide 13.42'lik derecesiyle, Elif Çelik ise 2000 metre engellide 6: 44.41'lik zamanıyla altın madalya kazandı. Simanur Bilgili ise cirit atmada 57.48 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Erkeklerde ise Yağız Celal Delice 200 metrede 21.43'lük derecesiyle Emre Çınarağaç ise 800 metrede 1: 51.77'lik derecesiyle Özcan Akın da 3000 metrede 8: 47.36'lik derecesiyle, Yunus Emre Civelek de 110 metre engellide 13.32 ve Anıl Tanç 400 metre engellide 53.11'lik dereceleriyle kürsünün zirvesine çıktı.

Milli sporculardan 12 gümüş madalya

Kadınlar 4x100 metre bayrak takımı (Azranur Sancaklı, Sude Naz Bayar, Nisanur Özdoğan ve İrem Yıldırım) 46.60'lık derecesiyle ikinci olurken, Ada Kafa 800 metrede, Ada Buse Özadlı 3000 metrede, Cemile Duran 400 metre engellide, Eylül Dönmez üç adım atlamada, Damla Özbay çekiç atmada ve Nidanur Turhan gülle atmada gümüş madalya kazandı.

Erkeklerde ise 4x100 metre bayrak takımı (Adem Yıldırım, Erdem Parlak, Yağız Celal Delice ve Tahir Burak Zayıf) 41.56'lık derecesiyle kürsünün ikinci basamağına çıktı. Ceyhun Ali Gürgenci 400 metrede, Emir Ali Cengiz Oğuz üç adım atlamada, Abdülkadir Uğurlu cirit atmada ve Eymen Özden gülle atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan 6'sı da üçüncü oldu

Kadınlarda Zülal Gültepe 200 metrede, Cemile Duran 400 metrede ve Sümeyye Nur Şirin disk atmada bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise Muhammed Ali Çiçeksöğüt 1500 metrede, Emirhan Turhan yüksek atlamada ve Cengiz Kerem Gökçe çekiç atmada üçüncü oldu.