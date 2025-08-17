Milli Atletler Almanya'da Madalya Kazandı

Almanya'daki Uluslararası Kuzey Thüringen yarışmasında Dilek Koçak kadınlar 800 metrede gümüş, Ömer Faruk Bozdağ ise erkekler 800 metrede bronz madalya kazandı.

Almanya'daki Uluslararası Kuzey Thüringen yarışmasında mücadele eden milli atletler, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu kapsamında düzenlenen challenger kategorisindeki organizasyona katıldı.

Sondershausen kasabasındaki organizasyonda yarışan milli atletlerden Dilek Koçak, kadınlar 800 metrede 2'nci, Ömer Faruk Bozdağ ise erkekler 800 metrede 3. oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
