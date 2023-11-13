Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü sporcusu milli atlet Yavuz Ağralı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncülük elde etti. Bingöl Valiliği ve belediye Ağralı'nın başarısını kutladı.

Milli Atlet Yavuz Ağralı Balkan Maraton Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü sporcusu milli Atlet Yavuz Ağralı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncülük elde etti

Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü sporcusu milli atlet Yavuz Ağralı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncülük elde etti. Bingöl Valiliği ve belediye Ağralı'nın Balkan Şampiyonasında kazandığı üçüncülükle ilgili kendisinin tebrik edip başarılarının devamı diledi. - BİNGÖL