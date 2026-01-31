Haberler

Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı
Güncelleme:
Milli atlet Oğuz Uyar, New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.

  • Milli atlet Oğuz Uyar, New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede 20.81 saniyelik dereceyle Türkiye rekoru kırdı.
  • Oğuz Uyar, Stan Scott invitational yarışmalarında 200 metrede 20.94 saniyelik dereceyle salon Türkiye rekorunu daha önce iki kez kırmıştı.

Milli atlet Oğuz Uyar, New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

200 METREDE TÜRKİYE REKORU KIRDI

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre organizasyon, ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlendi. Fenerbahçeli sporcu, 200 metrede elde ettiği 20.81'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.

REKORU DAHA ÖNCE DE KIRMIŞTI

Amerikanın Teksas eyaletinde yapılan Stan Scott invitational yarışmalarında daha önce de yarışan Oğuz Uyar 200 metrede 20.94 derecesi ile salon Türkiye rekorunu daha önce 2 kez kırmayı başarmıştı.

