Haberler

Milli atlet Güler'in "Avrupa şampiyonasında derece" hedefi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Şampiyonu ve Balkan ikincisi 16 yaşındaki milli atlet Güler Tekbaş, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için aralıksız çalışıyor.

Türkiye Şampiyonu ve Balkan ikincisi milli atlet Güler Tekbaş, atletizmde yeni hedeflerine ulaşmak için aralıksız çalışıyor.

Aksaray'da yaşayan 16 yaşındaki Güler, 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme yöneldi.

Milli atlet, İzmir'de mart ayında düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası Yarı Maraton Kategorisinde ikinci oldu.

Aksaray'daki Dağılgan Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdüren Güler, 15-21 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanma hedefiyle hazırlanıyor.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tekbaş, AA muhabirine, hem koşu hem de yürüyüş branşlarında yarıştığını söyledi.

Güler, "Kendimi daha çok yürüyüş tarafında geliştirmeye çalışıyorum. Haftanın 6 günü zorlu antrenmanlar yapıyoruz. Günden güne antrenman tempomuz değişiyor. Bazı günler çift antrenman yapıyoruz. Normal antrenmanlarımızda 5-6 kilometre, kros olduğunda ise 10-12 kilometre yürüyorum. Çok zorlandığım dönemler oluyor ama biz bu zorluğun üstesinden gelmeyi seviyoruz." diye konuştu.

Güler, hedeflerine zamanla ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok Türkiye Şampiyonluğum var, milli takıma seçildim ve Balkan ikincisi oldum. Şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. İnşallah orada iyi yarışarak dereceye girmeyi hedefliyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil edebilmek. Yürüyüş sporunda milli sporcumuz Meryem Bekmez'i örnek alıyorum. Milli formayı giymek anlatılamayacak kadar büyük bir duygu. İlk giydiğimde kendimi çok mutlu hissetmiştim. Çok çalışıyorum ve bunun karşılığını alıyorum."

Antrenör Orhan Kahraman ise yetenekli ve başarılı milli sporcu Güler ile hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getirdi.

Hedeflere ulaşabilmek için günde ortalama 4 saat çalıştıklarını aktaran Kahraman, "Şu an performans açısından çok iyi bir yerdeyiz. Avrupa şampiyonasında derece alabilmesi için uğraşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti