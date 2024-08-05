Milli atlet Ersu Şaşma, Paris'te olimpiyat beşincisi oldu
Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.85'lik derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finalleri gerçekleştirildi.
OLİMPİYATLARI 5'İNCİ TAMAMLADI
Milli atlet Ersu Şaşma, 5.50, 5.70, 5.80, 5.85'i ilk seferde atladı. İlk hakkında atlayamadığı 5.90'ı pas geçen Ersu Şaşma, 5.95'i iki hakkında da geçemeyerek organizasyonu 5'inci tamamladı. Öte yandan milli atlet Ersu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 10'uncu olmuştu.