Milli Atlama Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Deneyim Kazandı

Antalya'da düzenlenen ve ilk defa katıldıkları Avrupa Atlama Şampiyonası'nda deneyim kazanan milli takım sporcular, Avrupa şampiyonlarında finale kalmayı ve Los Angeles'da düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeyi hedefliyor.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 22-28 Mayıs tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yüzme Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan temsil etti. Organizasyonda 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu yer aldı.

Daha önce Balkan şampiyonluğu bulunan milli sporcu Sude Köprülü, şampiyonada katıldığı 1 metre tramplen atlayışını 14 sırada, 3 metre tramplen atlayışını ise 18. sırada tamamladı.

Milli sporcular Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan da 3 metre senkronize tramplen yarışlarında final atlayışlarını son sırada bitirdi.

"Tarihte ilk kez bu sayıda kadın sporcuyla yer aldık"

Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulu Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Sercan Şen, AA muhabirine, Antalya'da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Organizasyona 3 kadın milli sporcuyla katıldıklarını belirten Şen, " Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez bu kadar fazla sporcuyla yer aldık. Sporcularımızın ilk Avrupa Şampiyonası deneyimi ve büyük bir tecrübe oldu. Bu süreç, onların seviyelerini geliştirmesi açısından son derece önemli ve kıymetliydi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda Antalya'da final atlamaktı. Finali çok az puanlarla kaçırdık. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda bu kızlarımızla finallere kalmak istiyoruz." dedi.

Şampiyonada milli sporcular Sude Köprülü'nün 1 metre ve 3 metrede atlayış, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan'ın 3 metre tramplen senkronizede yarıştığını hatırlatan Şen, ilk defa iki kadın sporcunun senkronize müsabakasında yer aldığını ifade etti.

Şampiyona sonrası gözlerini önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası ile 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na çevirdiklerini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Hem sporcu sayısının artırılması hem de sporcuların kalitesinin artması için çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Yüzme Federasyonu'muzun destekleriyle bu performanslarımızı daha da arttırmaya devam edeceğiz. Avrupa Gençler Şampiyonası için Atina'ya gideceğiz. Sonra Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda bu kızlarımızla finallere kalmak istiyoruz. Hedeflerimizi biraz büyüttük. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

Şen, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'na sporcuları Sude Köprülü ile katılma hedeflerinin olduğunu, bunun için en son 2028'deki dünya şampiyonasına katılıp oradan güzel bir sıralama elde etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Milli sporcuların hedefi Avrupa Şampiyonası'nda finallere kalmak

Milli sporcu Sude Köprülü de yaklaşık 10 yıldır kule ve tramplenden atlama sporu yaptığını ve 9 yıldır milli takımda yer aldığını ifade etti.

Avrupa Şampiyonası'nda 1 ve 3 metre tramplende yarıştığını hatırlatan Köprülü, son atlayışını kaçırdığı için finale kalamadığını söyledi.

Şampiyonada finale çok yaklaştığını belirten Köprülü, "Henüz Avrupa Şampiyonası büyükler kategorisinde finale kalan bir kadın sporcumuz yok. Ben buna çok yaklaştım. Umarım bir sonrakinde Avrupa Şampiyonası'nda finale kalırım." diye konuştu.

Milli sporcu Simay Arslankan ise 4 yaşında başladığı cimnastikten sonra 10 yaşında kule ve tramplenden atlama branşına geçtiğini, son 6 yıldır da milli takımda yer aldığını anlattı.

Antalya'daki şampiyonaya katılmanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu dile getiren Arslankan, hedefinin bundan sonra Avrupa'da yarışmak ve finalde atlamak olduğunu kaydetti.

Milli sporcu Ece Şevval Erzincan da 10 yıldır bu sporu yaptığını ve Avrupa Şampiyonası'nda Simay Arslankan ile 3 metre senkronize tramplende yarıştıklarını ifade etti.

Arslankan, Avrupa şampiyonalarında takım arkadaşlarıyla yine yarışıp finallere kalmak istediğini kaydetti.