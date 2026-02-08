Haberler

Atıcılık: Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası

Güncelleme:
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı. Milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Milli atıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Burgaz kentindeki organizasyonun son gününde birer altın ve gümüş madalya aldı.

16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında Ahmet Oğuz Sayar, Burhan Yusuf Çizmecioğlu ve Mehmet Ali Kaya'dan oluşan milli takım, altın madalyaya ulaştı.

18 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında ise milli sporcular Durdu Ahmet Konuş, Muhammed Can Özdemir ve Eren Kalfa, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonu 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

Şampiyonada daha önce 16 yaş altı havalı tabanca solo erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Oğuz Sayar, hem Avrupa rekorunun hem de altın madalyanın sahibi olmuştu.

Bireyselde 16 yaş altı havalı tüfek solo erkekler kategorisinde mücadele eden Abdullah Eren Yıldız da altın madalya kazanmıştı.

Diğer altın madalyayı ise 18 yaş altı tabanca erkekler kategorisinde yarışan Durdu Ahmet Konuş, Muhammed Can Özdemir ve Eren Kalfa'dan oluşan ekip, bireysel skorlar toplamında takım halinde elde etmişti.

Burgaz kentinde 9-15 Şubat tarihlerinde ise Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
