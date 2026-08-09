Milli atıcılar, 23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular 3 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde ay-yıldızlı atıcılar, 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Trap erkekler kategorisinde Egemen Ağca altın, kadınlar kategorisinde ise Nisa Nur Aydemir gümüş madalya kazandı.

Trap kadınlar kategorisinde Esma Samira Kaya, Nisa Nur Aydemir ve Ela Afacan, toplam 305 puanla takım halinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 12 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA