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Milli Atıcı Yusuf Dikeç, H&N Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Buğra Selimzade ve Yusuf Dikeç, ferdi sıralamada attıkları 581 puanla finale çıktı.

Finalde mücadele eden milli atıcılardan Yusuf Dikeç gümüş madalyanın sahibi olurken, Buğra Selimzade 7. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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