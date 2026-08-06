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Tuğba Bugur'dan Avrupa şampiyonluğu

Tuğba Bugur'dan Avrupa şampiyonluğu
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23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti.

23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Wroclaw kentindeki organizasyonda milli sporcu Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA
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