Fenerbahçe ve Galatasaray'ın milli ara dönüşü fikstürünü görenler gözlerine inanamıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, milli ara dönüşü yoğun bir fikstürle karşılaşıp kasım-aralık ayı aralığında 9'ar maça çıkacak. Fenerbahçe, 33 günde dokuz maç yapacak ve bu maçların sadece üçü deplasman olacak. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına kritik iki sınavını oynayacak ve dört kez deplasmana gidecek.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kasım ve aralık aylarında oldukça yoğun ve zorlu bir fikstürden geçecek.

9'AR MAÇA ÇIKACAKLAR

Kasım-aralık fikstüründe 9'ar maça çıkacak ezeli rakipler kendi aralarında hem ligde hem de Süper Kupa maçında mücadele edecekler.

KANARYA, 3 GÜNDE 1 MAÇ OYNAYACAK

Ligin lideri Fenerbahçe, 33 günde dokuz maça çıkacak. Bu maçların sadece üçü deplasman olacakken diğer üçü derbi oynayacaklar. Ayrıca Konferans Ligi'nde zirve hesabının çizileceği periyot Galatasaray ile oynanacak iki maçla sona erecek.

ASLAN, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BOY GÖSTERİYOR

Okan Buruk'un takımı ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına en kritik iki sınavını oynayacağı bu periyotta dört kez deplasmana gidecek.