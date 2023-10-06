Milletvekilinin, Süper Kupa maçının Sivas'ta oynansın çağrısına Ali Koç'tan yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun TFF Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması çağrısına, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yanıt geldi. Koç, "Süper Kupa finalini oynayacak kulüplerden bir tanesi olarak bu değerli ve özel fikrin uygulamaya geçirilmesi konusundaki karar kulübümüze ait değildir. Bahsi geçen final müsabakasının ana düzenleyici kurumu Türkiye Futbol Federasyonudur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması için çağrıda bulunmuş ve 'Cumhuriyet'in 100. yılında maçın oynanması gereken tek yerin Sivas' olduğunu söylemişti. Karasu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa maçını yurt dışında oynatmak da ne demektir? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çağrı yapıyorum; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Milli Mücadelemize 108 gün boyunca başkentlik yapmış olan Sivas, bu maçın oynanacağı tek yerdir. İki güzide kulübümüze en iyi şekilde ev sahipliği yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. İyi olan kazansın" ifadelerini kullanmıştı.

Karasu, mecliste önerge vererek, konuyu TBMM'ye de taşımıştı.

Ali Koç'tan cevap: "Bu değerli ve özel fikrin uygulamaya geçirilmesi konusundaki karar kulübümüze ait değildir"

Karasu'nun çağrısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yanıt geldi. Koç, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Karasu, 28.09.2023 tarihinde göndermiş olduğunuz mektubunuzda Sivas'ımızın değerli yöneticilerinin şahsınız ve ilimiz yurttaşlarının çok anlamlı önerisini kulübümüze iletmiş bulunmaktasınız. Öncelikle belirtmek isterim ki; Sivas'ımızın Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve tarihimizde çok özel yeri olan şehirlerimizden birisidir. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve sizin de belirttiğiniz üzere Ulusal Kurtuluş Mücadelemize 108 gün başkent olarak hizmet eden Sivas, Milli Mücadelemize çok değerli hizmetlerde bulunmuştur.

Bu bağlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 Süper Kupa Finali'nin Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması önerisi tarafımızca çok değerli ve özel bir fikir olarak karşılanmaktadır. Ancak Süper Kupa finalini oynayacak kulüplerden bir tanesi olarak bu değerli ve özel fikrin uygulamaya geçirilmesi konusundaki karar kulübümüze ait değildir.

Bahsi geçen final müsabakasının ana düzenleyici kurumu Türkiye Futbol Federasyonudur. Müsabakanın oynanacağı ülke veya şehir, TFF tarafından belirlenmekle birlikte, tüm operasyonlar da yine ayni kurum tarafından yönetilmektedir.

Mektubunuzda belirttiğiniz bu çok değerli önerinizi büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı ifade eder, sizlerin aracılığı ile Sivas ilimizin çok değerli yöneticilerine ve Sivaslı yurttaşlarımıza saygı, sevgi ve selamlarımı iletirim." - SİVAS