Milletler Ligi'nde Sırbistan'a kaybeden Filenin Sultanları 4'üncü oldu SALON: Ankara Spor SalonuHAKEMLER: Kang Joo-Hee (KOR), Myoi Sumie (JPN)TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar. SALON: Ankara Spor Salonu HAKEMLER: Kang Joo-Hee (KOR), Myoi Sumie (JPN) TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar. SIRBİSTAN: Bianka, Katarina, Bojana, Mina, Sladjana, Brankica, Teodora, Ana, Maja, Jovana, Bojana, Jovana, Sara, Sanja. SETLER: - 25-27, 17-25, 24-26 SÜRE: - 1 saat 21 dakika (28,23,30) FIVB Milletler Ligi 3'üncülük maçında bronz madalya için sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılarak Milletler Ligi'nde dördüncü oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada millilerin antrenörü Giovanni Guidetti ve Ebrar Karkurt ile Sırbistan'dan Lozo Sara, eşitlik mesajı vermek için ilk sete aynı formaları giyerek çıktı. Dengede giden ilk sette ay-yıldızlılar teknik molaya 12-11 önde girdi. Molanın ardından mücadelesini sürdüren milliler, ilk seti 25-27 kaybetti. İkinci sette servis ve manşette sorunlar yaşayan ay-yıldızlılar, teknik molaya 12-7 geride girdi. Molanın ardından Sırbistan'ın direncini kıramayan Filenin Sultanları, setin son bölümünde 22-14 geriye düştü ve seti 17-25 kaybetti. Bronz madalya mücadelesinde üçüncü sete 2-0 geride başlayan ay-yıldızlılar, setin başlarında geride olmasına rağmen bulduğu sayılarla durumu 20-20'ye getirdi. Üçüncü sette Sırbistan'ın direncini kıran milliler, maçta ilk defa 22-21 öne geçince, Sırp koç mola aldı. Oyunun son bölümünde 24-25 geriye düşen millilerde antrenör Guidetti mola aldı. Molanın ardından devam eden mücadelede Filenin Sultanları 24-26 olarak üçüncü seti kaybetti. Bu sonuçla milliler, Milletler Ligi'nde dünya dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı. Karşılaşmayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da taraftarlarla beraber takip etti. - Ankara Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor Filenin Sultanları Ankaraspor Sırbistan Spor Haberler

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