Mili Bilardocular Avrupa Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı.

Milli sporcu Sinem Kökten, finalde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.