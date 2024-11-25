Mili Bilardocular Avrupa Şampiyonasında Başarı Elde Etti

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Antalya'da düzenlenen 9 top müsabakalarında Sinem Kökten altın madalya kazanırken, Ferdi Özdemir gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.

Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı.

Milli sporcu Sinem Kökten, finalde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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