Milaslı genç güreşçi Avrupa üçüncüsü oldu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nin 17 yaşındaki sporcusu Mehmet Hanifi Sarp, Avrupa üçüncüsü oldu. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 12-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 45 kiloda mindere çıkan Mehmet Hanifi Sarp, Slovak rakibi Zoltan Both'u 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Hanifi Sarp, Avrupa üçüncüsü olarak ağustos ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil etme hakki elde etti.