İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyatları meşalesinin geçişi sırasında İsrail protesto edildi

İtalya'nın Milano kentine ulaşan olimpiyat meşalesinin turu sırasında, yüzlerce öğrenci ve Filistin destekçisi ellerinde pankartlarla İsrail'i protesto etti. 'Özgür Filistin' sloganları atan göstericiler, İsrail'in olimpiyat oyunlarına katılmasına karşı tepkilerini dile getirdi.

İtalya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde dün Milano kentine ulaşan olimpiyat meşalesinin caddelerdeki turu sırasında öğrenciler, İsrail'i protesto etti.

Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, ünlü isimlerin elinde Milano caddelerini turlayarak kent merkezine ulaşırken, bir noktada protesto gösterileriyle karşılandı.

Milano Devlet Üniversitesi kampüsü önünde toplanan yüzlerce öğrenci ve Filistin destekçisi, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla olimpiyat meşalesinin Francesco Sforza Caddesi'nden geçtiği sırada İsrail'i protesto etti.

Göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları atarak olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında meşaleler yaktı.

Üzerinde "İsrail'e kırmızı kart" yazan dövizler tutan göstericiler, İsrail'in olimpiyat oyunlarına katılmasına büyük tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in, Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarından ötürü olimpiyat oyunlarında yer almaması gerektiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin, olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında protestocuların herhangi bir müdahalede bulunmaması için geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
