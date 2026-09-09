Milan Skriniar: "Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanlarımızı almak istiyoruz"

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları için mutlu olduklarını belirterek, "Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları almak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45'de İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler maç öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milan Skriniar, "Çok mutluyuz çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Yarınki takım çok güçlü ve organize bir takım. Biz iyi hazırlandık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları almak istiyoruz" diye konuştu.

"Fenerbahçe kazanmak için oynar"

Rakibin iyi oyuncuları olduğunu fakat kendilerinin de kazanmak için sahada olacağını aktaran tecrübeli oyuncu, "Yarın bizi çok güçlü bir takım bekliyor. İlk günden itibaren iyi mücadele ediyorlar. Dybala, Malen gibi çok iyi oyuncuları var. Sadece defansif değil tüm güçlerimizi birleştirip onların güçlü noktalarını hedef almalıyız. Fenerbahçe kazanmak için oynar" ifadelerini kullandı

"Gasperini fiziksel bir oyun ortaya koyuyor ama biz de mücadeleye hazırız"

Daha önce Teknik Direktör Gian Piero Gasperini'ye Serie A'da birçok kez rakip olmasının hatırlatılması üzerine Slovak oyuncu, "Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı kendisi. Maçlar zordu çünkü fiziksel bir oyun ortaya koyuyor. Roma ile kalite daha da yükseldi. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Kapsamlı ve detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık. Bu mücadeleye hazırız" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'ne 50. defa da gitseniz heyecan yüksek oluyor"

Tecrübeli bir takıma sahip olduklarını söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Deneyimli oyuncularımız var Şampiyonlar Ligi'nde oynayan. Daha deneyimsiz olanlar da var. Şampiyonlar Ligi'ne 50. defa gitseniz de heyecan yüksek oluyor. Yarın elimizden geleni yapacağız" sözlerini kaydetti.

"Güçlü bir takım olduğumuzu ve puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz"

Milan Skriniar son olarak ise, "Şahsi olarak çok farklı hissetmiyorum. Biz bu maçları Şampiyonlar Ligi'nde gibi oynuyorduk. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Lyon'a oynadığımız maçın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bir adım olduğunu biliyorduk. Başardık, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı