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Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Slovak stoper, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlı olacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

PSG'NİN KİRALIK OYUNCU LİMİTİ AÇILDI

Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Sahaya sarı-lacivertli formayla çıkmak için sabırsız olduğunu dile getiren Skriniar, Göztepe maçında Kadıköy'deki atmosfere hayran olmuştu.

Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Efsane bir kadro oldu. Şimdi Şampiyonluk umudum artti.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Osman hezer kardeşim kadro zaten şampiyonluk için yeterliydi Fenerbahçeli yöneticilerin şu yapıyı bozmaları lazım yoksa realmadridi getir burda şampiyon olamaz hakemler korkudan sarı kartı bile zor çıkartıyorlar gs ye sadece hakemde degil biliyorsunuz dönen olayları

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

ASLAN KARABOĞA OSIMHEN ICARDI BU SAPSALI SEYLERiNDE SALLAYA SALLAYA SKiRNERRR EDER ATARRR

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Haber YorumlarıMGk:

Bunun da birşeyi açıklanmamış bi keriz Galatasaray mı hani şeffaf olan Fener di....?????

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