Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Slovak stoper, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlı olacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." denildi.
PSG'NİN KİRALIK OYUNCU LİMİTİ AÇILDI
Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Sahaya sarı-lacivertli formayla çıkmak için sabırsız olduğunu dile getiren Skriniar, Göztepe maçında Kadıköy'deki atmosfere hayran olmuştu.