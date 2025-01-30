Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

PSG'NİN KİRALIK OYUNCU LİMİTİ AÇILDI

Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Sahaya sarı-lacivertli formayla çıkmak için sabırsız olduğunu dile getiren Skriniar, Göztepe maçında Kadıköy'deki atmosfere hayran olmuştu.