Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Skriniar, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakibe karşı oynadık. İlk yarıda topa sahip olamadık ama ikinci yarıda daha iyi oynadık, pozisyonlar bulduk fakat gole çeviremedik. Gol yememek önemliydi. Kazanmayı denedik ama başaramadık. Mücadele anlamında diğer maçlara göre biraz alt seviyedeydik. Daha iyisini ortaya koyabilirdik" dedi.

"HAKEM BANA DEDİ Kİ…"

Maçın son dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili konuşan Skriniar, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Hakem Allard Lindhout bana, Duran'ın önce çektiğini söyledi. Garip bir karar ama hakem böyle değerlendirdi" dedi.