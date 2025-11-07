Haberler

Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından konuştu. Skriniar, maçın son dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon ile ilgili, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Hakem Allard Lindhout bana, Duran'ın önce çektiğini söyledi. Garip bir karar ama hakem böyle değerlendirdi" dedi.

  • Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüğünü belirtti.
  • Hakem Allard Lindhout, Milan Skriniar'a Jhon Duran'ın önce çektiğini söylediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Skriniar, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakibe karşı oynadık. İlk yarıda topa sahip olamadık ama ikinci yarıda daha iyi oynadık, pozisyonlar bulduk fakat gole çeviremedik. Gol yememek önemliydi. Kazanmayı denedik ama başaramadık. Mücadele anlamında diğer maçlara göre biraz alt seviyedeydik. Daha iyisini ortaya koyabilirdik" dedi.

Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

"HAKEM BANA DEDİ Kİ…"

Maçın son dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili konuşan Skriniar, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Hakem Allard Lindhout bana, Duran'ın önce çektiğini söyledi. Garip bir karar ama hakem böyle değerlendirdi" dedi.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhakan aslan:

sen atılmadığına şükür et. attığın dirseği es geçti hakem.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

nerenle izledin maçı Fransız takımının taraftarı

yanıt72
yanıt41
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Hedef 1 Milyon penalti, ama Türkiye de..

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolkankurt1980:

yapı yapı

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıiamastallion:

Hakem doğru söylemiş.. Pozisyon başında Duran rakibin formasını oyle çekiyor ki, neredeyse çıkaracak. Devamında da rakibi şortunu çekiyor... İkili mücadele olarak değerlendirmiş hakem. keşke öyle olmasaydı, penaltı verseydi...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
