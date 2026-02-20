Haberler

Milan Skriniar: "Bana sadece birkaç hafta verin"

Milan Skriniar: 'Bana sadece birkaç hafta verin'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar, sosyal medya üzerinden taraftarlara mesaj göndererek kısmi yırtık teşhisi konduğunu duyurdu ve destek için teşekkür etti.

Fenerbahçe- Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, taraftarlara verdiği mesajda, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Slovak defans, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi. Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Bir ilginç olay! Ne yaptıysa olmadı, en sonunda ATM'ye saldırdı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?