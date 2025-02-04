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Milan, Joao Felix'i Kiraladı

Milan, Joao Felix'i Kiraladı
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İtalyan ekip Milan, Chelsea'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Felix, yeni takımında 79 numaralı formayı giyecek.

İtalyan ekibi Milan, Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Milan, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Chelsea forması giyen Joao Felix ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Benfica, Atletico Madrid, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan Felix, yeni takımında 79 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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