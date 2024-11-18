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Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu

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Mike Tyson ve Jake Paul'un boks karşılaşmasının olduğu gün "round girl" olarak görev yapan model Sydney Thomas dikkat çekti. Maç öncesi 100 binin altında takipçisi olan Thomas, dövüş sonrası 530 bin takipçiyi aşarak sosyal medyada gündem oldu.

Efsanevi ağır sıklet boksör Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul'un karşı karşıya geldiği maç, sadece ringdeki mücadele ile değil, diğer detaylarıyla da çok konuşuldu. Karşılaşmada "round girl" olarak görev yapan model Sydney Thomas, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu

TAKİPÇİ SAYISI YARIM MİLYONU AŞTI

Thomas'ın maçtan önce 100 binin altında olan Instagram takipçi sayısı, karşılaşmanın ardından adeta fırladı. tüm dünyadan büyük bir ilgiyle karşılanan Thomas'ın takipçi sayısı kısa sürede 530 bini aştı. Model, bir gecede büyük bir popülerlik kazanarak sosyal medyada gündem oldu.

Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBalıkçı Hasan:

abazalar sağolsun boş beleş hayat yaşatıyor bunlara

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bir erkek olarak hemcinslerimi anlamıyorum. Yani şu kadını takip edince ne oluyor? Seninle birlikte mi oluyor? Saatlerce bak dur ekrandan. Neye yarar? Yemek videoları izleyerek karnı doyan insana hiç tesadüf etmedim bugüne kadar.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

kavunlar sahane :)

Yorum Beğen12
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Haber Yorumlarıhalil daş:

2 tane yarma danışıklı dövüş yapıyor insanlarda para ödüyor yazık ya gerçekten çok mantıksız

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