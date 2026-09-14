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Mike James: Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım

Mike James: Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım
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ANADOLU Efes’in yeni transferi Mike James, “Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Oldukça iyi bir takımı bir araya getirdik” dedi.

ANADOLU Efes'in yeni transferi Mike James, " Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Oldukça iyi bir takımı bir araya getirdik" dedi.

Euroleague ekibi Anadolu Efes'te oyuncular düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Anadolu efesin yeni transferi Mike James soruları yanıtladı.

Anadolu Efes'in bir parçası olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Mike James, " Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Oldukça iyi bir takımı bir araya getirdik. Tabi, ilginç bir hazırlık dönemi oldu. Oyuncularımız milli takımlardan dolayı dönem dönem katılmak zorundaydılar" ifadelerini kullandı.

'TAKIM OLARAK GELİŞMENİN, İLERLEMENİN ÖNEMLI OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Euroleague tarihindeki en skorer oyuncu olmanın yarattığı baskı ve motivasyona dair konuşan James, "Açıkçası benimle ilgili beklentilerden çok takım olarak gelişmenin, iyiye gitmenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Bana kalırsa sezona nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Sezonu beklediğimiz gibi bitirmek için takım olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

'LİGİN KALİTESİNİ BİLİYORUM'

Türk takımlarıyla ilgili soruya yanıt veren James, "Türk takımlarına karşı daha önce çokça maç oynadım. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı. Fakat aslında olması gerektiği kadar diğer Türk takımları izleyemedim. Ligin kalitesini biliyorum. Bu kaliteye erişebilmek için takım olarak gelişmeliyiz" dedi.

Tüm zamanlarda Euroleague içinde kendini nerede gördüğü sorulan James, "Gerçekten bilemiyorum. Euroleague'in en iyisi olduğunu tahmin edebiliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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