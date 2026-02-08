Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Haberler

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Mihalıççık Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-37 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısı 20-20 berabere biterken, ikinci yarıda Mihalıççık daha üstün bir performans sergiledi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
