Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Mihalıççık Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-37 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısı 20-20 berabere biterken, ikinci yarıda Mihalıççık daha üstün bir performans sergiledi.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor