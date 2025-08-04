Miha Zajc, Dinamo Zagreb ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Miha Zajc, Dinamo Zagreb ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Zajc, transfer sonrası mutluluğunu ifade etti ve büyük hedeflere sahip bir kulübün parçası olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Miha Zajc, Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Hırvat ekibi, Sloven orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada Zajc'ın transferi duyurulurken, birden fazla pozisyonda oynayabilen orta saha oyuncusu olduğuna dikkat çekildi.

31 yaşındaki futbolcu Dinamo Zagreb'e transferi sonrası, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak oynarken 22 müsabakada forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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