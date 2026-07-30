Midtjylland-Beşiktaş
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:Stat: MCH ArenaHakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo,...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:
Stat: MCH Arena
Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Oh
Kaynak: AA