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Midtjylland-Beşiktaş

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:Stat: MCH ArenaHakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo,...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:

Stat: MCH Arena

Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Oh

Kaynak: AA
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