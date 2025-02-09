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Michy Batshuayi, ilk maçında ortalığı birbirine kattı

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Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a gönderdiği Michy Batshuayi yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Borussia Mönchengladbach'a karşı ilk 11'de başlayan ve 57 dakika sahada kalan Batshuayi, rakip takım oyuncusu Ko Itakura ile gerginlik yaşadı. Olayın ardından her iki futbolcu da sarı kart gördü.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 3 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında Eintracht Frankfurt'a gönderdiği Michy Batshuayi, Almanya'da ilk maçına çıktı.

BERABERE KALDILAR

Eintracht Frankfurt, Michy Batshuayi'nin ilk 11'de başladığı maçta Boru Mönchengladbach ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mönchengladbach'ın golü Kleindienst'ten gelirken, Frankfurt'un sayısını Ekitike kaydetti. Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da gelecek hafta Holstein Kiel'i ağırlayacak.

BATSHUAYI RAKİBİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Öte yandan 57 dakika sahada kalan Batshuayi, 42. dakikada Ko Itakura ile yaşadığı gergin anlar sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Ceza sahası içinde buluştuğu topu sağ kanada doğru süren Batshuayi, meşin yuvarlağı ayağından çıkardıktan sonra Ko Itakura'dan aldığı müdahale sonrası sinirlerine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü. Ko Itakura, Batshuayi'yi ittirince hakem oyunu durdurdu ve iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Michy Batshuayi, ilk maçında ortalığı birbirine kattı

HOCASI BATSHUAYI'DEN MEMNUN

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, ligde Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Toppmöller, Galatasaray'dan transfer ettikleri ve Mönchengladbach karşılaşmasıyla birlikte takımdaki ilk maçına çıkan Michy Batshuayi'nin performansından memnun olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, "Batshuayi, başlangıçta herkes gibi zorlandı. Ama eşitliği sağlamamızda önemli rol oynadı. Bizimle geçirdiği kısa süre için performansı kesinlikle iyiydi. 57 dakika boyunca kendisini sonuna kadar zorladı ve her şeyi denedi" ifadelerini kullandı. Batshuayi, 57. dakikada yerini milli futbolcumuz Can Uzun'a bırakmıştı.

Michy Batshuayi, ilk maçında ortalığı birbirine kattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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