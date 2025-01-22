Michy Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım

Süper Lig devi Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Michy Batshuayi, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

MAÇ SORASI PAYLAŞIM YAPTI

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 86. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Batshuayi'nin paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

İşte o paylaşım;