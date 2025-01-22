Michy Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım
Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Batshuayi'nin paylaşımında ne anlatmak istediği ise merak konusu.
Süper Lig devi Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Michy Batshuayi, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
MAÇ SORASI PAYLAŞIM YAPTI
Karşılaşmaya yedek başlayan ve 86. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Batshuayi'nin paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
İşte o paylaşım;