Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Güncelleme:
Formula 1 dünyasının efsane ismi Michael Schumacher'in İsviçre'deki evinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı olayı, bu hafta mahkemede görülecek. İddialara göre, ismi açıklanmayan bir Avustralyalı Formula 1 pilotu, Schumacher ailesinin evinde konuk olduğu sırada bir hemşireye cinsel saldırıda bulundu. Olayın, aşırı alkol alınan bir gece sonrasında meydana geldiği belirtiliyor.

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in İsviçre'deki malikanesinde, 2019 yılında yaşandığı öne sürülen cinsel saldırı olayı yeniden gündeme geldi. Davanın bu hafta görülmesi bekleniyor.

SKANDAL DAVASI YENİDEN GÜNDEMDE

2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrası beyin travması nedeniyle yıllardır tedavi gören Michael Schumacher'in malikanesinde yaşanan olay, dünya basınında yankı uyandırdı. İsviçre'nin Gland kasabasındaki evde, Schumacher'in hemşirelerinden birine cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

AVUSTRALYALI F1 PİLOTUNA SUÇLAMA

Savcılık kayıtlarına göre, adı açıklanmayan Avustralyalı bir Formula 1 pilotu, 2019 yılında Schumacher ailesinin evinde kaldığı sırada hemşireye tecavüz etmekle suçlanıyor.

The Sun'ın haberine göre olay, bir kokteyl sonrası aşırı alkol alınan bir gecede meydana geldi. İddialara göre hemşire, baygın haldeyken saldırıya uğradı.

"RIZAYA DAYALIYDI" SAVUNMASI

Sanık pilot, mahkeme belgelerinde hemşireyle önceden öpüştüklerini ve eylemin rızaya dayalı olduğunu ileri sürdü. Ancak hemşire, bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Olayın tarihi 23 Kasım 2019 olarak kayıtlara geçti, şikayet ise 2022 yılında yapıldı.

SCHUMACHER AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Schumacher ailesi, olayla herhangi bir doğrudan bağlantıları olmadığını açıkladı. Davanın bu hafta İsviçre'de görülmesi beklenirken, Avustralyalı pilotun Schumacher'in oğlu Mick Schumacher'le yakın arkadaş olduğu da basına yansıdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
