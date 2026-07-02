MHP'li Ersoy: 'Kenetlenmezsek değerlerimiz bir bir gider'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Basketbol Takımı'nın lige katılamayacak olması ile ilgili olarak, "Şehir kenetlenmez ise değerlerimiz bir bir gider" dedi.

Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı'nın lige katılamayacak olması ile ilgili açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Bu işler kolay değil. Maalesef şehirden yeterli destek gelmediğinde gelinen noktanın da bu olması kaçınılmaz oluyor. Şehrin değerlerine herkesin sahip çıkması gerekiyor. 2 sezon önce bugünkü Erciyes 38 FK'da aynı sonuç ile yüzleşebilirdi, ancak fedakarlık yaparak sahip çıktık. Kayseri spor'da yıllardır verilen finansal mücadele hala ortada zaten ve anlıkta mücadeleye devam ediyoruz. Profesyonel kulüplerin ayakta kalabilmesi, bu maliyet yükünü kaldırabilmesi için şehrin kenetlenmesi şarttır. Yoksa değerlerimiz böyle bir bir erir gider. Bugün basketbol yarın futbol kulüpleri bu sonuç ile yüzleşir. Profesyonel spor kulüpleri dünyanın her yerinde çok kıymetlidir. Çok üzüldüm, hayırlısı olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı