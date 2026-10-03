MHK soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan üye Sebahattin Şahin istifa etti

MHK soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan üye Sebahattin Şahin istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Şahin, istifa dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum' ifadelerine yer verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.