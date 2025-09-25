Haberler

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haber Videosu

TFF Merkez Hakem Kurulu, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılacağını duyurdu. Bu uygulama, hakemlerin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. AVAR 2 görevlisi, VAR sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecek ancak karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kurulun sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama;

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç

Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.