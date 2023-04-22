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Kızağa çekilen hakemler belli oldu! İşte o isimler

Spor Haberleri

Merkez Hakem Kurulu'nun, "İkinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemlerin dinlenmesine karar verilmiştir" açıklamasının ardından ünlü gazeteci Murat Fevzi Tanırlı, sosyal medya hesabından kızağa çekilen 4 hakemin ismini paylaştı.

Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir karara kadar bazı hakemlere maç verilmeyeceğini bildirmişti. MHK'den yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Ünlü gazeteci Murat Fevzi Tanırlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 hakemin kızağa çekildiği bilgisini paylaştı. Bu isimler Arda Kardeşler, Yiğit Arslan, Alper Çetin ve Sarper Barış Saka. 4 hakem bir süre görev alamayacak.

Murat Fevzi Tanırlı yaptığı paylaşımda, "MHK, Konyaspor ve İstanbulspor'un tepkisi sonrası bu maçların hakem/VAR'larına görev vermeyecekmiş" ifadelerini kullandı.

MHK'nin kızağa çektiği hakemler belli oldu! İşte o isimler

İstanbulspor ve Antalyaspor'un 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada Yiğit Arslan hakem, Arda Kardeşler de VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Adana Demirspor'un deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede ise hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemi ise Alper Çetin'di.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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