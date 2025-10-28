'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabı var' iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "bazı hakemler bahis oynuyor" açıklamasının ardından başlayan soruşturmada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Umut Eken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bir bahis platformunda hesabı olduğunu ileri sürdü.

FLAŞ İDDİA GÜNDEME OTURDU

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündem yaratan açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakemlerin yasa dışı bahis oynadığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Tüm gözler, hangi hakemlerin bu skandalın içinde olduğuna çevrilirken, gazeteci Umut Eken'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Eken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir bahis platformunda hesabının bulunduğuna dair bilgilerin ortaya çıktığını öne sürdü. Bu iddia, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı incelemeler sürüyor. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları, bu sitelerden bahis oynanma durumlarına ilişkin belgeler ve tanık beyanları temin edilmiştir. En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi zaman almakta ve yoğun mesai gerektirmektedir. Bu analizlerin ardından gerçek şüphelilerin tespit edilmesiyle haklarında adli işlemler yapılacaktır."

FUTBOL CAMİASINDA BÜYÜK ŞOK

Gündoğdu hakkındaki iddialar, Türk futbolunda son yılların en büyük skandallarından biri olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın seyri ve MASAK'ın hazırlayacağı detaylı rapor, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, 'Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi" dedi.