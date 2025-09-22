MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Son dönemde özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulüp, Gündoğdu'nun istifasını talep ediyordu. Yaşanan hakem skandalları sonrası hedef tahtasına oturtulan Gündoğdu'nun, bu baskılar sonucunda koltuğunu bırakmayı seçtiği belirtildi.

HACIOSMANOĞLU İSTİFAYI KABUL EDECEK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu'nun istifayı kabul edeceği ifade edildi.

GÜNDOĞDU'NUN İKİNCİ DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Ferhat Gündoğdu, daha önce 2021-2022 sezonunda 6 ay boyunca MHK Başkanlığı yapmıştı. 23 Temmuz 2024'te ikinci kez göreve getirilen Gündoğdu'nun yeni dönemi ise tartışmaların gölgesinde erken sona ermiş oldu.