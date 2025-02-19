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Metin Tokat: Yabancı Hakem Kararı Türk Futbolunun Tükendiğinin Göstergesi

Metin Tokat: Yabancı Hakem Kararı Türk Futbolunun Tükendiğinin Göstergesi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu eski Başkanvekili Metin Tokat, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetme kararının Türk hakemlerine olan güvenin tamamen yok olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu kararın, Türk futbolunda geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanvekili Metin Tokat, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin alınan kararla ilgili, "Türk futbolunun tükendiği bir gün. Ne olursa olsun bu karar Türk hakemlerine olan güvenin tamamen yok olduğunu gösteren bir durum" dedi.

TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkanvekili Metin Tokat, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karara yönelik İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Bu karar, Türk hakemlerine olan güvenin tamamen yok olduğunu gösteren bir durum"

Yabancı hakem kararının üzüntü verici olduğunu dile getiren Tokat, "Türk futbolunun tükendiği bir gün. Ne olursa olsun bu karar Türk hakemlerine olan güvenin tamamen yok olduğunu gösteren bir durum. Türk hakemlerini yalnız bırakan, onları koruyamayanların artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerini de gösteriyor. Bu noktadan sonra her kulüp yabancı hakem talebinde bulunsa TFF ve MHK nasıl bir yol izleyecek? Bu sürecin sonunda Türk hakemliği nasıl ayakta kalacak. Alınan bu kararın Türk hakemliğine vurulan en büyük darbelerden biri olduğu unutulmamalıdır. 'Yabancı hakem gelmeyecek' diyen bir federasyon başkanımız var, 'Yabancı hakem mandacılıktır' diyen bir MHK başkanımız var. Türk hakemlerini itibarsızlaştıran, kendi sözlerini hiçe sayan yönetim anlayışıyla daha ne kadar devam edeceksiniz. Hakem camiasına güven vermeyen, günü kurtarmak için karar değiştiren bir sistem inşa ediyorlar. Futbol kamuoyuna sözleri var, ya sözlerini tutacaklar ya da çekilecekler" ifadelerini kullandı.

"Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin federasyonu değiller"

Süper Lig'de gelecek haftalarda diğer takımların da 'yabancı hakem' isteme hakkına sahip olduğunu belirten Metin Tokat, "Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin federasyonu değiller. Tüm kulüplerin federasyonu. Bundan sonra her zorlu maç öncesi gelecek böyle bir talebe 'yok' diyemezler. Dedikleri an takımlar arasında ayrıcalık yapmış olurlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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