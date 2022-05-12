Metin Öztürk: İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şov yapmış olur, 3-5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulda aday olan Metin Öztürk, resmi başvurusunu Nef Stadyumu'nda bulunan divan kuruluna yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk adaylık süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

Başkanlık seçiminde 3'üncü bir aday çıkmayacağını düşündüğünü belirten Metin Öztürk, "Hukuken çıkar ama Galatasaray Lisesi'nden çıkan, kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler, şık karşılanmaz. Sandıkta gereken dersi alır. Şu anda iki adayın dışında çıkacak herkes eminim ki yüzde yüz sandıkta gereken dersi alacaktır. Galatasaray'ın artık yeni bir kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya değil, barışa ihtiyacı var. Artık taraftar da üye de tüm kamuoyu da Galatasaray'ın neleri yapacağını görmek istiyor. Bizi kimin başkan olacağından çok; Galatasaray'ın gelecekte elde edeceği başarılar ilgilendiriyor. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz, projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray'ın bugün de başkanı var. Dün de vardı. Yarın da olacak. Başkanın adından çok bence 117 yıllık felsefenin daha ileriye taşınması önemli. Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şov yapmış olur, 3-5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır ve 3. bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor