Haberler

Metin Öztürk: Hakem Yasin Kol'un Yönetimi Berbat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynanan derbide hakem Yasin Kol'un kötü yönetimini eleştirerek Türk futbol hakemliğinin bu tür yönetimlerle düzelemeyeceğini vurguladı. Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önlem almasını talep etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, derbinin hakemi Yasin Kol'un berbat bir maç yönettiğini söyleyerek, "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" dedi. Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu duruma önlem alması gerektiğini de vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Konuşmak istemiyorduk ama bu bir milat olmalıdır. Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Kazımcan'a bir çakmak atıldı. 1 santim aşağı gelseydi gözü kör olacaktı. Mutlaka emniyetin 6222. maddeden o kişiyi bulup gerekli cezayı vermesini istiyoruz. Hakeme gelirsek, bu hakem MHK tarafından mı, yoksa federasyon tarafından mı kollanıyor? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper'in ilk devrenin son dakikasındaki penaltısına dönüp bakmadı bile. Herhalde aklında 'ne şiş yansın ne kebap' diye düşünerek beraberlik vardı. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya yapılan bir pozisyon var, net kırmızı kart. Dönüp bakmadı bile. Arda Kardeşler'in hakemliği Trabzon'daki bir pozisyondan sonra bitmişti. Beşiktaş maçında yanlış hatırlamıyorsam Sallai'nin girdiği pozisyonda oyunu durdurdu. Bu kadar berbat bir hakem böyle bir maça verilerek ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Gerçekten ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz de bu tiyatroyu seyrediyoruz. Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. 90+5. dakikada o golü yemeyip kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik. Biz bugün berabere kaldığımız için üzgünlüğüz. Böyle berbat bir yönetime daha da üzgünüz. ya federasyon bu duruma önlem alacak ya da sezonun sonuna kadar bu tür açıklamalar devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.