Metin Diyadin: 'Çok iyi oynadığımız bir maçtı ama zorunlu değişiklikler berabere bitirdi'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda üstün olduklarını belirten Diyadin, zorunlu değişikliklerin oyunun dengesini bozduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında üstün olduklarını belirtirken, "Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti. Alternatif olarak oyuncunun olmayışı, bizi oyunsal olarak geriye götürüyor. Çok iyi oynadığımız bir maçtı ama zorunlu değişiklikler berabere bitirdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "İlk yarı tamamen bizim üstünlüğümüz vardı. İkinci yarıda tam tersi, tamamen Rizespor'un üstünlüğünde geçen bir maçtı. Doğal olarak da berabere bitti. Zorunlu değişiklikler bizi geriye itti. Bunun sebebi de çıkan oyuncuların yerine aynı profil oyuncunun elimizde çok olmaması. Alternatif olarak oyuncunun olmayışı, bizi oyunsal olarak geriye götürüyor. Çok iyi oynadığımız bir maçtı ama zorunlu değişiklikler berabere bitirdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
