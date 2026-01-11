Haberler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek önemli anları değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Diyadin, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Diyadin, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafına oyunu verdi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesini seçen Diyadin, "Haber" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafına oyunu veren 57 yaşındaki teknik adam, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" adlı karesini tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un çektiği "Her şeye rağmen" başlıklı kareyi tercih eden tecrübeli teknik adama oylamada oğlu Ali de eşlik etti.

Deneyimli çalıştırıcı, fotoğrafların değerlendirilmesinde sözü bıraktığı oğlu Ali, "Önemli olan fotoğrafların güzelliğiydi. Bir fotoğrafa anlam yüklemek çok önemli. Yaşananlardan ne kadar rahatsız olduğumuzu göstermek için böyle anlamlı fotoğraflar seçmek gerek. Biz de öyle yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar