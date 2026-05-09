Metin Diyadin: "Son haftaya avantajlı girdik, ligde kalma değil bu"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Kasımpaşa galibiyetinin ardından, ligin son haftasına avantajlı girdiklerini belirtti ve takımın ligde kalma mücadelesine dair umutlu açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Kasımpaşa müsabakasının ardından, "En azından son haftaya avantajlı girdik. Ligde kalma değil bu. Son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği'nin her anlamda Ankara'nın ligdeki tek takımı olması, tribünlerin dolması bunlar önemli şeyler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Zorluklarla dolu bir süreçten geçiyoruz son haftalarda ama maç bizim için final maçı gibiydi. Çok zorlu olacağı muhakkaktı ama gerçekten iyi hazırlandık. 3-4 günlük süreçte de avantajımızı bulundurmaya çalıştık. Kadro tercihinde daha önce galibiyet alınan maçlardaki kadronun hemen hemen aynısını tercih ettik. Aynı çocukları tercih ettik ki alışmış oldukları bir oyun bu aslında. Ama maça da şok bir 2 golle başladık. Oyun oynamaya fırsatı kalmadan 2-0 geriye düştük. Camianın, taraftarın yaşadığı stresi gördük. Düştük gibi oldu ancak 'geriye düşebiliriz sakın ola ki son dakikada bırakmayın kazanacağız' demiştim. Allah'a şükür öyle oldu. Samimi çocuklar var. Hepsi emek verdi. Herkes seviniyor. Biz de seviniyoruz. En azından son haftaya avantajlı girdik. Ligde kalma değil bu. Son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği'nin her anlamda Ankara'nın ligdeki tek takımı olması, tribünlerin dolması bunlar önemli şeyler. Ayrıntıya girmeyeceğim bugün önce ligde kalalım, Allah nasip ederse ondan sonra da bakarız bu süreçler kolay süreçler değil. Gençlerbirliği'nin varlığı, camiadaki başta ben olmak üzere herkesin şahsi, kendi düşünceleri ya da kariyerlerinin çok ötesindedir. Onun için bütün camia takımı ligde tutmak zorunda. İnşallah başarırız. Gönül isterdi ki bu haftaya rahat girelim. Yapacak bir şey yok. Artık son haftada ligde kalmaya çalışacağız. Bütün duam Gençlerbirliği'nin ligde kalması. Yoksa benim buradaki varlığımın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
