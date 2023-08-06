Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi çeyrek finalinde karşılaştığı Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın erkekler klasik yay kategorisinde Şili'den Ricardo Soto ile karşı karşıya geldi. Mete Gazoz karşılaşmayı 30-24, 27-26, 22-27 ve 29-26 setler sonucu 6-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından milli okçu, yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşı karşıya gelecek.