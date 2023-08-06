Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu. Gazoz, bu başarısıyla bireyselde dünya şampiyonu olan ilk Türk okçu oldu.

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, finalde Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya geldi. Mete Gazoz, rakibini 28-27, 28-30, 24-28, 30-28 ve 28-29 setler sonucunda 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonayı 1'inci tamamlayarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'un dışında 2'nci ve 3'üncüler de madalyalarını aldı. Kanadalı Eric Peters Gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Marcus D'Almeida ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.