Milli okçu Mete Gazoz, sporcu velileriyle buluştu Açıklaması

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Sporcu Ailem" projesinin eğitim programına katıldı.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Mete Gazoz'un yanı sıra antrenör babası Metin Gazoz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, veliler katıldı.

Toplantıya katılan velilere yönelik bir konuşma yapan Mete Gazoz, sporun ve eğitimin birlikte götürülebileceğini vurgulayarak, "Çok harika bir proje. İlkokul, orta okul yaş grubundaki çocukların spor ve eğitim hayatındaki tüm sorumluluklar anne babada. Anne baba bu konuda ne kadar bilinçli olursa çocuklar da o kadar bilinçli oluyor. Anne babanın tutumu çok önemli. Benim anne ve babam, sporcu olacağımı fark etti ve eğitim hayatımı sporuma destek sağlayacak şekilde şekillendirdi. Okçuluk dışında 7-8 branşta spor yaptım. Annem ve babam beni hiçbir zaman eğitim hayatımda aşırı başarılı olayım, sınıf birincisi olayım diye zorlamadı. Spor ve eğitim ikisi beraber çok rahat gidiyor. Milli takım seviyesine kadar çocuk yaşta sporcuların en büyük ihtiyacı anne babanın desteği. Onlar yanlarında olduğu zaman çocuklar çok öz güvenli oluyor ve hızlı gelişiyor. Çocuklarınızın sevdiği spor branşına gönderin. Çocuk istemeden gittiği zaman o spordan da çocuktan da verim alamazsınız." diye konuştu.

Sporcuların çalışmasının önemine dikkati çeken Mete, "Yetenek sizi ön plana çıkarır ama çalışmak tam olarak yetenekli insanların üstüne çıkarır. Sadece 'Yetenekliyim ve kesin yaparım' diye bakarsanız başarılı olamazsınız. Spor disiplininde anne babalara iş düşüyor. Disiplin önce ailede başlıyor. Antrenman yapmanın ne kadar önemli olduğunu çok küçük yaşta babam sayesinde öğrendim. Babam bütün gün çalışırdı ve gece evin salonunda antrenman yapardı." ifadelerini kullandı.

Antalya'da milli takım kampındaki hazırlıklarından bahseden Mete, "Milli takım kampları kolay değil. Zor geçiyor. Fiziksel olarak vücudu güçlendirip yorduğumuz zamandayız. Ana hedefimiz 2028 olimpiyatları. 2026'da Avrupa Şampiyonası var. Yılın 320 günü antrenman yapıyorum. 2013 yılından beri bu şekilde çalışıyorum. O yüzden birisi bana 'Yetenekli olduğun için başarılısın' dediğinde gülüyorum. Antrenmanlarda verilen programdan hep daha fazlasını yaptım. Çünkü benim antrenman yapmadığım, uyuduğum, dinlendiğim sürede rakiplerim antrenman yapıyor diye düşünüyorum. O yüzden her zaman onlardan daha fazla antrenman yapmam lazım diye düşündüm." şeklinde konuştu.

Mete'nin babası Metin Gazoz da oğlunun iyi bir okçu olması için başka branşlarda da spor yaptığını kaydederek, "Okçuluk sadece ok atarak kazanılan bir başarı değildir. Çocuklarınızın başarılı olduğu alan neyse oraya yönlendirmek başarılı olması için önemli bir formül. Devletin şu anda sunduğu imkanlar geçmişe göre çok geniş. Başarılı öğrenciler çeşitli okullarda burslu okuyabiliyor. Orta okuldan mezun olana kadar devlet her zaman başarılı sporcunun yanında oluyor. Bu tesisler çocuklar için. Bilgiye ulaşma imkanı çok kolay. Ailenizde çocuğun eğitimine ve sporuna düşen maddi imkanlar geçmişe göre daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da sporcu bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mete, anne ve babasının gurur duyduğu, dünyanın sevip saydığı, duruşuyla Türk bayrağının altından yetişen gençlere yol gösterecek bir sporcu. Herkes sporcu doktor, avukat, cumhurbaşkanı ve bakan olsun. Sporla yetişen nesiller sayesinde dünyaya örnek olan nesiller yetiştirelim. Tek amacımız bu, bunda da başarılı olacağız inşallah. İstanbul'un birçok yerinde çok fazla inşaatımız var. Yurt konseptiyle spor tesisi konseptini birleştirmeye başladık. Bazı yurtların içinde spor salonu, yüzme havuzları var. Devlet olarak sporu vatandaşlarına ücretsiz yaptıran tek devletiz. Çocukları tesislerimize getirdiğimiz de sizler de fitness, tekvando gibi sporları yapabilirsiniz. Ev hanımları için tesislerimizde sabah sporu etkinliklerimiz var. İstanbul'da tesis sayımızı arttıracağız.

Eğitimde dijital bağımlılıktan kurtulması için çocukların spora yönelmesi gerektiği konusu işlenirken, sporun akademik eğitime engel olmadığı vurgulandı.