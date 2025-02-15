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Mete Gazoz'dan 2028 Olimpiyatları için iddialı hedef: 3 altın madalya

Mete Gazoz'dan 2028 Olimpiyatları için iddialı hedef: 3 altın madalya
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Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanmayı hedeflediğini açıkladı. Gazoz, Samsun'da devam eden Okçuluk Salon Milli Takım Kampı'na katılıyor ve Avrupa Şampiyonası için heyecanını dile getiriyor.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2028 yılında ABD'de düzenlenecek Los Angeles Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun'daki Okçuluk Salonu'nda gerçekleşecek. Okçuluk Salon Milli Takım Kampı da turnuvanın yapılacağı Samsun'da devam ediyor. Milli okçu Mete Gazoz'un da yer aldığı Milli Takım, çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda çok formda olduğunu ifade eden olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kürsüde kaldığımız sürece şampiyonuz, inince dünyanın geri kalanından farkımız yok"

Okçuluk alanında tüm madalyaları genç yaşta kazanmasına rağmen gelecek turnuvalara hazırlanırken motivasyonunu nasıl koruduğuyla ilgili soruya cevap veren Gazoz, "Salon Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım için çok heyecanlıyım. Bu şampiyonanın Samsun'da olması, kendi ülkemde olması bana ayrı bir rahatlık veriyor. Çünkü her zaman attığım ve çok iyi bildiğim bir saha. O yüzden heyecanla bekliyorum. Bizim felsefemiz, 'Kürsüde kaldığımız sürece şampiyonuz kürsüden inince dünyanın geri kalanından farkımız yok'. Tekrardan o ünvan ve şampiyonluğu elde etmemiş gibi bir sonraki şampiyonaya hazırlanmamız gerekiyor. Bu şekilde tüm turnuvalara bakıyorum. Ondan dolayı da turnuvalara hazırlanmak ve motive olmak çok daha kolay oluyor çünkü ilk defa kazanmak için ok atıyorum. Bu şekilde hırsımı ve motivasyonumu koruyorum" ifadelerini kullandı.

"2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanacağım"

Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyaların hepsini alacağına inandığını vurgulayan Mete Gazoz, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na bu sefer kazanacağımız altın madalyalarla damga vuracağımızı düşünüyorum. Çünkü 2021'den sonra 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesi olarak çok güzel bir olimpiyat geçirdik. Bunun sürekli her olimpiyatlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. 2028'de yine Türkiye kafilesi olarak çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Kendi hedefim de Paris Olimpiyatları'ndan sonra 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanmak. Bunun için elimden geleni yapacağım. Muhtemelen de 3 tane altın madalyayı kazanacağım" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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