Mete Gazoz aşkını ilan etti

Mete Gazoz aşkını ilan etti
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçuluktaki ilk altın madalyayı kazandıran, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bayrağımızı taşıyan Mete Gazoz, bu kez özel hayatıyla gündemde. Sosyal medyada sevgilisiyle paylaştığı romantik kare, kısa sürede yoğun beğeni aldı ve genç sporcunun özel yaşamına dair merakı artırdı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Mete Gazoz, bu başarısıyla Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat altınını kazandırmıştı.

Mete Gazoz aşkını ilan etti

2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemizi bir kez daha gururlandıran Gazoz, bu kez açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan isim olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Spor başarıları kadar sade duruşuyla da takdir toplayan 25 yaşındaki milli okçu, bu kez sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla gündeme geldi. Sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Gazoz'un gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mete Gazoz aşkını ilan etti

Peş peşe yayınladığı karelerde oldukça mutlu görünen Mete Gazoz'un bu paylaşımı, hayranlarından da tam not aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Spor
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