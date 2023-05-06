Mesut Özil, rüya kadrosuna iki Türk futbolcu ekledi! Bir isim tam sürpriz

Başakşehir formasıyla futbolu bırakan Mesut Özil, birlikte oynadığı dünya yıldızlarından en iyi ilk 11'ini oluşturdu. Özil, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in de kadroya girebileceğini söyledi. İrfan Can Kahveci seçimi hayli yorum aldı.