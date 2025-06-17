Mesut Özil, Öğrencilerle Buluştu

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Mesut Özil, Öğrencilerle Buluştu
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Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir'de bir okulda öğrencilerle bir araya gelerek kariyerini ve yaşam tecrübelerini paylaştı. Gençlerin futbol alanında başarılı olmaları için bir akademi kurma planlarını açıkladı.

- Mesut Özil, öğrencilerle bir araya geldi

İSTANBUL - Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir'de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir'de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Özil, bu özel buluşmada öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Eski yıldız oyuncu, daha sonra kariyer yolculuğunu ve yaşam tecrübelerini söyleşide anlattı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, "Heyecanlıyım biraz. Çok mutluyum. Karşılamada gördüğünüz gibi bizim minnoşlar çok sevimli. Ayrıca çok mutlu oldum. Önemli isimler Türkiye'ye geliyor, futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olur. Kısa zamanda Ümraniye'de bir akademi kuracağım. Gençlerin elinden tutup, kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerde göstermelerini istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - Spor
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